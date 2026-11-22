أعلن الجيش الليبي التعامل مع هجوم جديد باستخدام زوارق مسيّرة قبالة سواحل مدينة بنغازي، في تطور أمني يأتي بعد انفجار استهدف سفينة روسية داخل القاعدة البحرية بالمدينة، وسط تصاعد المخاوف من انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى منطقة البحر المتوسط.

وحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام عن مصادر، نُفذ الهجوم باستخدام ستة زوارق مسيّرة، تمكنت القوات الليبية من اعتراض زورقين منها، فيما جرى التشويش على أربعة زوارق أخرى، كانت تتحرك باتجاه أهداف بحرية في محيط الميناء.

وأشارت المعلومات إلى أن أحد الزوارق استهدف سفينة داخل ميناء بنغازي، بينما أصاب زورق آخر مخزناً للأسلحة في المنطقة نفسها، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقم السفينة المستهدفة، وفق المصادر ذاتها.

كانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قد أعلنت في وقت سابق أن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار الذي وقع داخل قاعدة بنغازي البحرية تشير إلى تعرض سفينة روسية لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية عقب السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مع تكليف الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لتحديد مصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية، ولن تسمح بتحويل موانئها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، معتبرة استهداف السفينة انتهاكاً للسيادة الوطنية وأمن الملاحة البحرية.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر تعليق رسمي من موسكو أو كييف بشأن الواقعة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساتها.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني على أمن الملاحة في البحر المتوسط، خاصة مع تزايد التقارير عن استهداف سفن مرتبطة بروسيا خارج نطاق المواجهات المباشرة بين البلدين.



