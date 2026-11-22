أعلنت الهند عزمها إنشاء مراكز لمعالجة البيانات في الفضاء، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها في قطاع الفضاء والاستفادة من التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وذكرت شبكة تلفزيون بريكس الدولية، اليوم "الأحد"، أن إحدى الشركات الناشئة العاملة في قطاع الفضاء وقعت اتفاقية مع السلطات في ولاية "أندرا براديش" الهندية تمهيدا لتنفيذ المبادرة.

وتقوم الفكرة على الاستفادة من المراحل العليا للصواريخ، التي تبقى في الفضاء بعد عمليات الإطلاق، من خلال إعادة تهيئتها لتصبح منصات تضم أجهزة حاسوب قادرة على معالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية، بما في ذلك تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تستهدف الخطة استعادة المراحل السفلى من الصواريخ وإعادة استخدامها بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الإطلاق والحد من الهدر في مكونات المركبات الفضائية.

ومن المقرر أن تشكل البنية التحتية الجديدة في ولاية "أندرا براديش" امتدادا للمنشآت القائمة في ولاية "تاميل نادو"، بما يتيح إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدارات مختلفة ويوسع نطاق القدرات الهندية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ولا يزال المشروع في مرحلة التطوير، إذ يواجه مجموعة من التحديات التقنية أبرزها حماية الأجهزة الإلكترونية من الإشعاعات الفضائية وتوفير مصدر موثوق للطاقة، إلى جانب تطوير أنظمة فعالة لتبريد المعدات وضمان استمرار عملها في بيئة الفضاء.