استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول شهيد على الأقل بنيران طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي سياق متصل، أصيب طفل في منطقة الظهر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السكة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وسط انتشار لآلياتها العسكرية في شوارع البلدة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما تسبب بحالة من التوتر في صفوف المواطنين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام.