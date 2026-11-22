كرم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم /الأحد/ أوائل الطلاب الوافدين المتفوقين في مختلف الكليات، وذلك خلال حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025 / 2026، تقديرا لتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم في طلب العلم وخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني - خلال الاحتفالية - أن تكريم الطلاب الوافدين المتفوقين يأتي تقديرا لجهودهم واجتهادهم طوال سنوات الدراسة، وحرصهم على تحقيق التميز العلمي، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه من مختلف دول العالم، ويحرص على دعمهم ورعاية مواهبهم وتفوقهم، وإعدادهم ليكونوا نماذج مشرفة تجمع بين التميز في العلم والالتزام بالقيم والأخلاق، وتسهم في خدمة أوطانهم والإنسانية.

واختُتمت مراسم التكريم بالتقاط صور تذكارية جمعت قيادات الأزهر ومفتي الجمهورية بالطلاب الوافدين المتفوقين، احتفاءً بما حققوه من تميز علمي، وتقديرا لرحلتهم التعليمية في رحاب الأزهر الشريف، الذي يعتز بأبنائه من مختلف دول العالم، ويتطلع إلى أن يكونوا خير سفراء لرسالته العلمية والإنسانية في مجتمعاتهم.