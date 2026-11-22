تعرضت سفينة حربية روسية يُعتقد أن قيمتها تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لانفجار ضخم أثناء وجودها في أحد الموانئ الليبية، وسط تقارير عن تدميرها، في ضربة جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعدما أظهرت لقطات مصورة اندلاع كرة نارية هائلة اجتاحت السفينة.

انفجار في بنغازي



وحسب صحيفة ميرور البريطانية، وقع الانفجار بينما كانت السفينة راسية في ميناء بنغازي، في حادث يجري التحقيق بشأنه باعتباره هجوماً محتملاً باستخدام طائرات مسيّرة.

ويُعتقد أن السفينة المستهدفة هي الفرقاطة الروسية ميركوري، التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ملابسات الانفجار لا تزال غير واضحة.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم السفينة، أعقبها تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان إلى ارتفاعات كبيرة فوق الميناء المطل على البحر المتوسط.



وأفاد شهود عيان بسماع ثلاثة انفجارات ضخمة بالقرب من الميناء، قبل مشاهدة النيران والحطام يتطايران في الهواء.



وبحسب موقع نافال نيوز، كانت السفينة الحربية، التي يبلغ طولها 344 قدماً، موجودة في ميناء بنغازي منذ عدة أيام قبل وقوع الحادث، وقيل إنها كانت ترافق قافلة من سفن الشحن الروسية المستخدمة في نقل الإمدادات العسكرية.



وتنتمي ميركوري إلى فئة السفن الحربية الروسية من طراز كورفيت ستيريجوشي (مشروع 20380)، وهي تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، رغم ورود تقارير عن تشغيلها انطلاقاً من قواعد الأسطول الشمالي.

ودخلت السفينة الخدمة عام 2023، ويبلغ عدد أفراد طاقمها نحو 90 بحاراً.



ووقع الانفجار على بعد نحو 1300 ميل من خطوط المواجهة في أوكرانيا.



من جانبها، قالت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على متن سفينة روسية داخل القاعدة البحرية في بنغازي.



وأوضح مسؤولون أن السفينة كانت قد توقفت في الميناء للتزود بالوقود والإمدادات خلال رحلة عودتها.



ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة إين ليبيا، عن شهود قولهم إنهم سمعوا ثلاثة انفجارات هائلة بالقرب من الميناء، قبل أن يشاهدوا ألسنة اللهب والحطام يتطايران في الهواء.



كما تحدثت تقارير عن رصد طائرات في الأجواء وإطلاق نيران مضادة للطائرات في توقيت وقوع الحادث.



تحدثت تقارير عن رصد طائرات في الأجواء وإطلاق نيران مضادة للطائرات في توقيت وقوع الحادث.



وقال توفيق الشامخ، المتحدث باسم سلطات الطوارئ في شرق ليبيا، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، مشيراً إلى أن المحققين يواصلون فحص ملابسات الانفجار وأسبابه.



وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أجينزيا نوفا أن سفينة عسكرية روسية أو الشحنة التي كانت على متنها ربما كانت هدفاً لهجوم جوي.



ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه الضغوط على حركة الملاحة البحرية الروسية، بعدما تعرضت سفينة أخرى مرتبطة بالجيش الروسي لهجوم بطائرات مسيّرة في خليج فنلندا.