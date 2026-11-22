أكدت الدكتورة رحاب التحيوي مستشار حزب الإصلاح والنهضة للتواصل السياسي وأمين شئون المجتمع والأسرة، تقديرها للعمل والتجربة التي قام بها المواطن علي عبد الله عيسى، ابن قرية غزالة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في التعامل مع واقعة ميل عقار سكني مكون من خمسة طوابق، والعمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي، بما ساهم في تجنب كارثة محتملة كانت تهدد حياة المواطنين وتشريد خمس أسر.

وأشارت التحيوي إلى أن هذه التجربة تعكس روح المبادرة والاجتهاد لدى المواطن المصري، وقدرته على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات العملية، وهو ما يستحق التقدير والتشجيع، باعتباره نموذجًا للمواطن الذي يسعى إلى التعلم والعمل وإيجاد حلول للمشكلات.

وشددت الدكتورة رحاب التحيوى على أن دعم النماذج الإيجابية وتشجيع أصحاب المبادرات الفردية يمثل ضرورة في مرحلة البناء والتنمية، مؤكدًة أن الدولة تحتاج إلى مواطنين يمتلكون روح المبادرة، ويؤمنون بقدرتهم على الإنجاز، ويساهمون بجهدهم في مواجهة التحديات.

الحفاظ على سلامة المواطنين

وأكدت أن الحفاظ على سلامة المواطنين يظل الاعتبار الأول في التعامل مع مثل هذه الوقائع، وأن نجاح أي تجربة أو اجتهاد عملي لا يغني عن التقييم الهندسي المتخصص، ولا يمكن اعتبار النوايا الحسنة أو النتائج الأولية بديلًا عن الضوابط العلمية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.

ودعت الدكتورة رحاب التحيوى محافظ الدقهلية والمسؤولين بمركز السنبلاوين إلى تكريم المواطن علي عبد الله عيسى معنويًا، تقديرًا لاجتهاده ومبادرته، وما قدمه من نموذج يعكس الإرادة والعمل والبحث عن حلول خارج إطار الاستسلام للمشكلة.

وأعلنت تأييدها لبعض جهود نقابة المهندسين وأساتذة كليات الهندسة في متابعة الواقعة، مطالبًة بتمكين اللجنة الهندسية المختصة من إجراء معاينة شاملة ودقيقة للعقار، وإعداد تقرير فني متكامل يحدد مدى سلامته الإنشائية وصلاحيته للسكن، بما يضمن حماية السكان واتخاذ القرارات وفق أسس علمية واضحة.

واقترحت الدكتورة رحاب التحيوى تحويل الواقعة إلى فرصة لتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والعلم الأكاديمي، من خلال تنظيم ورش عمل تحت عنوان «التكامل بين الخبرة العملية والعلم الهندسي»، بمشاركة المواطن صاحب التجربة وأساتذة الهندسة والمتخصصين، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة التجربة في إطار علمي مسؤول.

وأشارت إلى إمكانية دراسة الاستفادة من الخبرات العملية في التعامل مع المباني المهددة أو الآيلة للسقوط، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن بحثها مستقبلًا، شريطة أن تتم أي أعمال من هذا النوع تحت إشراف هندسي كامل، وبما يتوافق مع المعايير الفنية وضوابط السلامة.

وأضافت أن تشجيع الاجتهاد لا يتعارض مع احترام العلم، وأن حماية الأرواح لا تعني إهدار جهود أصحاب التجارب والمبادرات، بل تستوجب توجيهها والاستفادة منها في إطار مؤسسي سليم.

وقالت إن المجتمع يحتاج إلى العقل الذي يفكر، واليد التي تعمل، والعلم الذي يحمي، مشددًة على أن الجمع بين هذه العناصر هو السبيل الحقيقي لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.