أعلن الفنان محمد رمضان استعداده لشراء جميع المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية؛ لتكون جزءًا من متحف يليق بمكانته الفنية، ويحافظ على إرثه للأجيال القادمة.

ووجه محمد رمضان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة إلى أسرة الفنان الراحل: «واحد من جماهيرك الأوفياء إلى أسرة النجم الراحل أحمد زكي.. كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري».

وأضاف رمضان أنه مستعد تمامًا لشراء جميع مقتنيات النجم الراحل وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية؛ حتى تصبح جزءًا من متحف يليق باسمه وتاريخه الاستثنائي، ويحفظ إرثه الفني للأجيال المقبلة.

وأكد تقديره الكبير لقيمة أحمد زكي، قائلًا “إنه لم يكن مجرد فنانا؛ بل قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر”، مشددًا على أهمية الحفاظ على تاريخه الفني، كما حافظ الراحل على مكانة الفن المصري في قلوب جمهوره.

تفاصيل أزمة مقتنيات أحمد زكي

ويأتي منشور محمد رمضان بالتزامن مع تجدد الجدل حول مصير المقتنيات الشخصية والفنية للفنان الراحل أحمد زكي، بعد مطالبات من أسرته باستردادها من وزارة الثقافة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وكشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات تلفزيونية خلال نوفمبر الجاري، عن اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، للمطالبة باستعادة المقتنيات، مؤكدة رغبتهم في الحفاظ عليها داخل مكان يليق بتاريخ شقيقها ومكانته الفنية.

وأوضحت أن المقتنيات كانت موجودة داخل شقتين للفنان الراحل في المهندسين والهرم، قبل أن تنتقل إلى الجهات التابعة لوزارة الثقافة، مشيرة إلى أن الأسرة تتمسك بحقها في استردادها.

ونفت وجود خلافات بينها وبين رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بشأن الحفاظ على هذا الإرث.

ما المقتنيات التي تركها أحمد زكي؟

وتضم المقتنيات، وفقًا لما ورد في تقارير صحفية وتصريحات سابقة،: “ملابس استخدمها أحمد زكي في أعماله السينمائية، وصورًا شخصية، وجوائز، وسيناريوهات أفلام تحمل ملاحظاته بخط يده، إلى جانب شرائط سينمائية ووثائق ومتعلقات شخصية أخرى توثق جوانب من حياته الفنية”.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في نوفمبر 2024 تسلمها مجموعة من مقتنيات الفنان الراحل، موضحة أنها أودعتها بالمركز القومي للسينما؛ للحفاظ عليها وصيانتها، مع الإعلان عن خطة لعرضها ضمن مشروع مركز ثروت عكاشة لتوثيق التراث.

تطورات قضائية جديدة بشأن المقتنيات

وعادت القضية إلى الواجهة خلال نوفمبر 2026؛ مع استمرار المطالبات القضائية باسترداد مقتنيات أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي.

ووفقًا لتقارير صحفية منشورة مؤخرًا، أُحيلت الدعوى المتعلقة باسترداد المقتنيات، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 27 نوفمبر الجاري لاستكمال نظر القضية.

ويفتح إعلان محمد رمضان استعداده لشراء المقتنيات وتسليمها إلى وزارة الثقافة، بابًا جديدًا للنقاش حول سبل الحفاظ على تراث أحمد زكي وإتاحته للجمهور، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية المقتنيات وتسليمها.