أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقًا للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها نظيره الروسي بأنه صديق.

وقال كلايتون، في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز»، إن بوتين «ليس صديقًا لأمريكا في أوكرانيا»، في إشارة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المصالح الأمريكية.

وفي تعليقه على وصف ترامب لبوتين بأنه صديق، أوضح كلايتون أن هذا الوصف كان مناسبًا في سياق المناقشات التي جرت بين قادة القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي استضافتها الصين الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد وصف بوتين، الخميس الماضي، بأنه صديق، معربًا عن تفضيله وجود أشخاص يمتلكون ترسانات نووية ضخمة كأصدقاء للولايات المتحدة بدلاً من أن يكونوا خصومًا لها.

لكن ترامب تراجع عن تأكيد هذا الوصف في تصريحات لاحقة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن بوتين صديق للولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، إذ تسيطر موسكو حاليًا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية السياسية، لا سيما مطالبة روسيا بتسليم أوكرانيا كامل منطقة دونباس الشرقية.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن علاقته ببوتين انتقادات لدى حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، حيث أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الرئيس الروسي ليس صديقًا لبولندا ولن يكون كذلك أبدًا.