كشفت ميلانيا ترامب عن النصيحة التحذيرية التي وجهتها إلى ابنها بارون، البالغ من العمر 20 عامًا، بشأن التعامل مع عالم المواعدة.

ميلانيا ترامب تكشف نصيحة لنجلها بشأن المواعدة



وقالت ميلانيا، البالغة من العمر 56 عامًا، في سلسلتها الوثائقية الجديدة على منصة برايم فيديو، بعنوان ميلانيا: السلسلة، إن العالم مليء بالمخاطر، مضيفة أنها تحرص دائمًا على نصح ابنها بتوخي الحذر.



ومع ذلك، أكدت السيدة الأمريكية الأولى أنها ستظل دائمًا إلى جانب ابنها، مهما واجه من ظروف أو تحديات في حياته.



وقالت إنها تحرص على التواصل المفتوح معه بشأن مختلف شؤون الحياة، مشددة على أنها ستكون موجودة دائمًا من أجله، وأنه يعلم أنه يمثل أولويتها وسيظل كذلك.



كما مازحت ميلانيا بشأن علاقتها بابنها، ووصفت نفسها بأنها أم رائعة وعصرية، مؤكدة أنها تذكره بذلك طوال الوقت.

وفي عام 2025، كشف موقع Page Six في تقرير حصري أن بارون ترامب أغلق طابقًا كاملًا في برج ترامب بمدينة نيويورك من أجل لقاء غرامي.



ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن اختيار إقامة اللقاء في المنزل كان مدفوعًا حصريًا باعتبارات أمنية.



ويدرس بارون حاليًا في السنة الثالثة بكلية ستيرن لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نيويورك، ولم يكشف علنًا عن هوية أي فتاة يرتبط بها، إن كان على علاقة بأحد.



ورغم ابتعاده إلى حد كبير عن الأضواء طوال معظم حياته، أصبح الابن الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر ظهورًا في المناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة.



وخلال الصيف، لفت الأنظار في فعالية يو إف سي أقيمت بالبيت الأبيض، بعدما ظهر بتسريحة شعر جديدة. وفي فبراير الماضي، حضر خطاب والده عن حالة الاتحاد لعام 2026، برفقة أفراد عائلته، بمن فيهم شقيقتاه غير الشقيقتين إيفانكا وتيفاني ترامب.



وخلال الفيلم الوثائقي الأول لميلانيا، الذي عُرض في يناير الماضي، قدمت السيدة الأولى لمحة عن شخصية ابنها، إذ وصفته بأنه يتمتع بثقة كبيرة بالنفس، معربة عن رغبتها في أن يشق طريقه الخاص في الحياة.



وفي مشهد آخر، ظهرت ميلانيا والرئيس دونالد ترامب أثناء سفرهما معًا في سيارة، وهما يتحدثان بإعجاب عن ابنهما، حيث وصفته ميلانيا بأنه يتمتع بعقلية استثنائية، مؤكدة حبها له.



وتناول الفيلم، الذي أخرجه بريت راتنر، الأيام العشرين التي سبقت تنصيب الرئيس دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية في يناير 2025.