كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن تصاعد حالة الإحباط داخل مجلس السلام، بسبب ما وصفه مسؤولون بالمجلس بعرقلة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنفيذ الخطوات الأولى من خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، رغم التوصل إلى إطار اتفاق بهذا الشأن قبل ستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن جوش غرينباوم، كبير مستشاري مجلس السلام والمسؤول السابق بالبيت الأبيض، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أن نتنياهو يختار العودة إلى سياسات السادس من أكتوبر، بدلًا من المضي قدمًا نحو مسار يمكن أن يؤدي إلى نزع سلاح حماس.

وقال غرينباوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لحماس أنها ستتخلى عن سلاحها، سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدو وكأنه يختار «الطريق المستحيل».

خلاف بشأن إعادة إعمار غزة ونزع السلاح

وأوضح التقرير أن مجلس السلام ينفي سعيه إلى إعادة إعمار قطاع غزة أو إقامة مساكن دائمة للفلسطينيين قبل التأكد من نزع سلاح حماس بالكامل، مؤكدًا أن إعادة الإعمار لن تبدأ قبل التحقق من إتمام عملية نزع السلاح.

وفي المقابل، شدد غرينباوم على ضرورة التمييز بين إدخال المساعدات الإنسانية لمساعدة سكان القطاع على مواجهة فصل الشتاء، وبين البدء في إنشاء منشآت ومساكن دائمة، مؤكدًا أن المجلس يشجع الحكومة الإسرائيلية والجهات المعنية على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما نفى مجلس السلام صحة الادعاءات التي تحدثت عن مطالبته بانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس، موضحًا أن الاتفاق ينص على أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح.

شرطان إسرائيليان أمام بدء تنفيذ خطة نزع السلاح

وبحسب الصحيفة، يرى مجلس السلام أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن خطوتين أساسيتين لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من إطار نزع السلاح.

وتتمثل الخطوة الأولى في توقيع إسرائيل اتفاق وضع القوات «SOFA»، بما يسمح للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار بالبدء في ممارسة مهامها، فيما تتعلق الخطوة الثانية بالسماح لقوة الشرطة الفلسطينية المحلية، التي اجتازت بالفعل الفحوصات الأمنية الإسرائيلية، بمغادرة القطاع لتلقي التدريب اللازم.

واعتبر غرينباوم أن هاتين الخطوتين تمثلان الأساس الذي تقوم عليه خطة نزع السلاح، محذرًا من أن موافقة حماس الشفهية ستظل مجرد كلمات ما لم يتم توفير الترتيبات الأمنية والتنفيذية اللازمة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن مبررًا مقنعًا لرفض حكومته الموافقة على هذه الخطوات، رغم أنها التزامات سبق أن تعهدت بها إسرائيل في اتفاقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مجلس السلام يلوح بالانسحاب ويفتح الباب أمام بدائل

وأشار التقرير إلى أن حالة الإحباط داخل مجلس السلام تتزايد، في ظل ما يعتبره مسؤولوه رفضًا إسرائيليًا لاختبار الإطار الدبلوماسي المقترح، رغم أنه لا يتطلب في مرحلته الحالية تقديم تنازلات أمنية من جانب إسرائيل.

ونقل التقرير عن غرينباوم قوله إنه إذا كانت إسرائيل لا ترغب في إنجاح عمل مجلس السلام، فعليها إبلاغ الرئيس ترامب بذلك، حتى ينسحب المجلس ويفسح المجال أمام جهات أخرى، من بينها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية، لتولي المهمة.

كما أشار إلى تصريحات رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق وأحد المقربين من نتنياهو، الذي دعا في مقابلة خلال نوفمبر 2026 إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة لنزع سلاح حماس قبل اللجوء إلى عملية عسكرية جديدة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صبر مسؤولي مجلس السلام، وكذلك شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بدأ ينفد، وسط استمرار الخلافات بشأن آليات تنفيذ خطة ترامب ومستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في قطاع غزة.