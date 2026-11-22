كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد عن تسجيل شهر أكتوبر لأكبر معدل مواليد في عام 2026 حيث سجل 6.745 مولودا جديدا خلال أكتوبر بمعدل يومي يقارب 218 مولودا.

وأوضحت صحة غزة في بيانها ارتفاع في عدد المواليد بنسبة 3.6% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ما يعكس استمرار المنحنى التصاعدي للمواليد خلال النصف الثاني من عام 2026.

ولفت البيان إلى أن مؤشر الاتجاه الشهري للمواليد للفترة الممتدة من يناير وحتى أكتوبر 2026، بدأ بتسجيل 5.204 مواليد في شهر يناير، قبل أن يشهد تراجعا ملحوظا ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر أبريل بواقع 2.004 مواليد، ثم عاود الارتفاع التدريجي خلال أشهر الصيف ليبلغ ذروته في شهر أكتوبر عند 6.745 مولودا.