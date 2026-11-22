تفتح اللجنة البارالمبية المصرية فرصة جديدة أمام أصحاب المؤهلات العليا للانضمام إلى فريق عملها، من خلال الإعلان عن وظيفة أخصائي وموظف علاقات دولية، بهدف دعم التواصل مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، والمشاركة في تنظيم وتنسيق إجراءات سفر المنتخبات والبعثات المصرية للمنافسات والفعاليات البارالمبية خارج البلاد.

وظائف اللجنة البارالمبية المصرية

وتستهدف الوظيفة الحاصلين على مؤهلات جامعية مناسبة، مع أفضلية لخريجي كليات الألسن واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، ممن يمتلكون خبرة في العلاقات الدولية أو إدارة البعثات الرياضية، إلى جانب إجادة اللغات الأجنبية ومهارات التواصل والتنسيق.

المهام الوظيفية لأخصائي العلاقات الدولية

تتضمن مسؤوليات الوظيفة مجموعة من المهام المرتبطة بإدارة العلاقات والتنسيق مع الجهات الرياضية الدولية، أبرزها:

إدارة المراسلات والتواصل مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات والهيئات الرياضية العالمية.

متابعة تسجيل اللاعبين والبعثات المصرية في البطولات الدولية والالتزام بالمواعيد المحددة.

تنسيق إجراءات السفر واستخراج التأشيرات وحجوزات الطيران والإقامة.

تنفيذ أعمال الترجمة التحريرية والفورية للمراسلات واللوائح الدولية.

تنظيم الاجتماعات والزيارات الرسمية والمؤتمرات الدولية.

متابعة التحديثات الخاصة باللوائح والقرارات الصادرة عن المؤسسات الرياضية الدولية.

وظائف اللجنة البارالمبية المصرية

شروط التقديم لوظائف اللجنة البارالمبية المصرية

حددت اللجنة مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب، ويفضل خريجو كليات الألسن واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.

2. إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل إتقان لغة أجنبية ثانية.

3. امتلاك خبرة عملية من سنتين إلى 3 سنوات في مجال العلاقات الدولية أو إدارة البعثات الرياضية.

4. إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

5. امتلاك مهارات التواصل والتفاوض والقدرة على العمل تحت ضغط.

6. ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، مع الاستعداد للسفر عند الحاجة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في شغل الوظيفة تجهيز المستندات التالية:

سيرة ذاتية حديثة باللغتين العربية والإنجليزية.

صورة من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة إلى اللجنة البارالمبية المصرية.

وظائف اللجنة البارالمبية المصرية

طريقة التقديم وآخر موعد

أتاحت اللجنة البارالمبية المصرية التقديم للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع كتابة عبارة «موظف علاقات دولية» في عنوان الرسالة، كما يمكن تسليم ملف التقديم يدويا بمقر اللجنة في استاد القاهرة الرياضي، مجمع حمامات السباحة، شارع الاستاد البحري، مدينة نصر، القاهرة.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر 2026 آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم، على أن يتم التواصل مع المرشحين المستوفين للشروط لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية واختبارات اللغة.