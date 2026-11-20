أبدى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تحفظه على إدانة الحرب على إيران، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب هو صاحب القرار، وأن دوره يقتضي دعمه.

وجاءت تصريحات فانس، ردًا على سؤال بشأن منشور زعم أن الحرب على إيران كانت سببًا في خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، حيث قال إن ترامب صرّح بأنه كان سيتخذ القرار نفسه مجددًا، مضيفًا: «وظيفتي في منصبي هي دعم رئيس الولايات المتحدة».

وشدد فانس على أن الهدف الأساسي من التحرك ضد إيران هو منعها من امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أنها «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، ومحذرًا من تداعيات امتلاكها سلاحًا نوويًا، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى مقتل أشخاص.