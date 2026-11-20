أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لا تقبل بالاتفاق وفق الشروط التي تطرحها واشنطن، مشددًا على أن بلاده تريد اتفاقا حقيقيا وليس اتفاقا زائفا.

وقال ترامب: «إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن ليس اتفاقًا أقبله. نريد اتفاقًا حقيقيًا، لا اتفاقًا مزيفًا كتلك التي ظلوا يبرمونها طوال 51 عامًا، لقد ظلوا يثرثرون طوال 51 عامًا».

وتُعد هذه التصريحات الأولى لترامب بشأن إيران عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إمكانية شن هجوم على إيران خلال الفترة المقبلة.

وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس.