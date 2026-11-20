نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ندوة تثقيفية بعنوان «الرقابة البرلمانية.. سلطة دستورية ومسؤولية وطنية.. من أدوات المحاسبة إلى صناعة التنمية»، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب من الفئة العمرية من 20 إلى 29 عامًا.

جاءت الندوة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية لدى النشء والشباب، وتحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

وحاضر في الندوة الأستاذ أحمد محمد البحيري، أمين أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، وعضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد سابقًا، حيث تناول مفهوم الرقابة البرلمانية باعتبارها أحد الاختصاصات الدستورية الأصيلة لمجلس النواب، ودورها في متابعة أداء السلطة التنفيذية، ومحاسبة المسؤولين، وضمان كفاءة استخدام المال العام، وربط الأدوات الرقابية بتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

«الرقابة البرلمانية».. ندوة تثقيفية بشباب ورياضة بورسعيد للتعريف بالأدوات الرقابية ودورها في صناعة التنمية

واستعرض الأستاذ أحمد البحيري، الأدوات الرقابية التي يمتلكها عضو مجلس النواب، وفي مقدمتها السؤال البرلماني وطلب الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، موضحًا الأساس الدستوري والقانوني لكل أداة، والفرق بين استخدامها وفقًا لطبيعة القضية المطروحة، مع تقديم نماذج تطبيقية من واقع الملفات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد.

كما شهدت الندوة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، من بينها المرافق والإسكان والصحة والصناعة والبيئة والثروة السمكية والشباب والرياضة، مع توضيح الفرق بين الدور الخدمي للنائب والدور الرقابي الذي يستهدف معالجة أسباب المشكلات ووضع حلول مستدامة لها، وليس الاكتفاء بالتعامل مع الحالات الفردية.

وتناولت المحاضرة أهمية دور الشباب في دعم منظومة الرقابة المجتمعية، من خلال رصد المشكلات وتوثيقها بالمعلومات والبيانات الدقيقة، والمشاركة الإيجابية في طرح الحلول والمقترحات، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات ويدعم جهود التنمية.

وأُقيمت الفعالية بحضور أحمد الخضري، وكيل المديرية للشباب، وذلك في إطار خطة أنشطة إدارة التعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب.

وأكد الخضرى على ، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التثقيفية التي تسهم في رفع مستوى الوعي السياسي والدستوري لدى الشباب، وتعريفهم بطبيعة عمل المؤسسات التشريعية والرقابية، وتشجيعهم على المشاركة في الشأن العام بصورة واعية ومسؤولة.

وتأتي الندوة ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لتنفيذ برامج تثقيفية تستهدف إعداد جيل من الشباب القادر على فهم القضايا الوطنية والمجتمعية، وتنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.