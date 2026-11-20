كشفت الفنانة عايدة رياض عن رؤيتها لمشوارها الفني وما تتطلع إلى تقديمه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أكثر من 45 عامًا من العمل الفني والوقوف أمام كاميرات السينما والتلفزيون، مؤكدة أن الفنان يظل لديها الكثير لتقدمة طوال حياتها ، وأن مشواره يمر بمراحل مختلفة تنعكس على طبيعة الأدوار التي يجسدها.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لقناة DMC، على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدثت عن الأدوار التي تتمنى تقديمها بعد سنوات طويلة من العمل الفني.

وأكدت عايدة رياض أن الفنان لا يتوقف عن العطاء طالما يمتلك القدرة والرغبة في تقديم أعمال جديدة، موضحة أن حياة الفنان تمر بمراحل عمرية وفنية متعددة، تبدأ بأدوار الطفولة والشباب، ثم مرحلة النضج، وبعدها أدوار الأم، وصولًا إلى أدوار الجدة.

وأشارت إلى أن كل مرحلة لها طبيعتها وظروفها وقواعدها الخاصة في الأداء، وأن الفنان يتعامل مع كل مرحلة باعتبارها فرصة جديدة لاكتشاف مساحات مختلفة من التمثيل، مضيفة أنها لا تبحث عن دور محدد بقدر ما تتطلع دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد ومختلف.

عايدة رياض: المرحلة العمرية الحالية من أصعب مراحل التمثيل

وتحدثت الفنانة عن طبيعة الأدوار التي تقدمها في المرحلة الحالية من مشوارها، مؤكدة أنها من أصعب المراحل في التمثيل، نظرًا لاختلاف طبيعة الشخصيات ومتطلبات أدائها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن ذلك لا يقلل من حماسها للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال الفنية.

وأعربت عايدة رياض عن سعادتها بالتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن المهرجان يحمل لها ذكريات كثيرة ترتبط بمشوارها الفني وحياتها، وأنها تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا الحدث السينمائي الكبير.

واختتمت عايدة رياض حديثها بالتعبير عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان، موجهة الشكر للقائمين على المهرجان