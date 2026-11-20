استهل المنتخب المغربي تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، بتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب فيجي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقدم منتخب المغرب عرضًا هجوميًا قويًا، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليترجم تفوقه إلى سداسية نظيفة، ويحقق بداية مثالية في مشواره بالمونديال.

إسماعيل العود يفتتح أهداف المغرب

ولم ينتظر المنتخب المغربي طويلًا لافتتاح التسجيل، بعدما أحرز إسماعيل العود الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف إبراهيم الرباج الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، ليمنحا أسود الأطلس أفضلية مبكرة خلال المواجهة.

واستمر الضغط المغربي على دفاع منتخب فيجي، حتى تمكن عمران طلعي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بثلاثية نظيفة.

زياد باها يسجل ثنائية

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه، ونجح زياد باها في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 49، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

واختتم رامي لقماني سداسية أسود الأطلس بعدما سجل الهدف السادس في الدقيقة 85، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة بفوز كبير على فيجي بنتيجة 6-0.

وبهذا الانتصار، حصد منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ووجه رسالة قوية لمنافسيه في البطولة، بعدما قدم أداءً هجوميًا مميزًا في ظهوره الأول.