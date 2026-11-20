قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الروسية الأوكرانية ما كانت لتندلع لو كان في منصب الرئاسة الأمريكية آنذاك، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له ذلك خلال لقائهما الأخير.

وقال ترامب: «لولا تزوير انتخاباتنا، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا أبدًا»، مضيفًا أنه سأل بوتين: «هل كنت ستغزو أوكرانيا لو كنت أنا الرئيس؟»، ليرد الرئيس الروسي، بحسب رواية ترامب: «لا، هذا لم يكن ليحدث أبدًا».

وانتقد ترامب طريقة تعامل الإدارة الأمريكية السابقة مع الأزمة الأوكرانية، قائلًا: «لقد تعاملت بلادنا مع الأمر بشكل سيئ للغاية».

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عقب مشاركته في القمة التي جمعته بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.