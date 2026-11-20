أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا والصين اتفقت على إطلاق حوار مشترك بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، في أعقاب القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة شنتشن الصينية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز التنسيق بين القوى النووية الكبرى بشأن قضايا الأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان مشترك صدر الخميس 19 نوفمبر 2026، أن الدول الثلاث أكدت أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ولا ينبغي خوضها تحت أي ظرف، مشيرًا إلى اتفاق القادة على إجراء حوار يستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية، ومنع انتشارها، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

ويكتسب الاتفاق أهمية خاصة في ظل امتلاك الدول الثلاث ترسانات نووية ضخمة، وتصاعد التوترات الدولية، إلى جانب تراجع أطر الحد من التسلح، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، والتي كانت تمثل الإطار الرئيسي للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى البلدين.

وفي ملف الطاقة، كشف البيان عن تعهد الدول الثلاث بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تدفقات مستقرة للطاقة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والتحديات المرتبطة بأمن الإمدادات.

كما تضمن الإعلان التزامًا أمريكيًا روسيًا صينيًا بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الدولية، فضلًا عن التأكيد على احترام حصانة مسؤولي الدول وعدم إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها.

ورغم أهمية التفاهمات المعلنة، لم يتضمن البيان جدولًا زمنيًا لبدء محادثات ملزمة بشأن خفض الترسانات النووية، كما خلا من الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا والصراع مع إيران، ما يترك تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه التفاهمات على التحول إلى خطوات عملية.