شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة إسنا، أسفرت عن تحرير 20 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط واقعة تصرف في 330 كيس مكرونة مخصصة للمنظومة التموينية داخل فرع مبارك التابع للشركة المصرية.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وبمتابعة عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة، ومحمد الهواري شاكر مفتش بالإدارة، حيث أسفرت أعمال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة عن تحرير 4 محاضر لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومحضر تصرف في 330 كيس مكرونة تموينية، زنة الكيس الواحد 350 جراما، داخل فرع مبارك التابع للشركة المصرية.

كما تضمنت المخالفات تحرير محضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر بمخابز سياحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجن، وآخر لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء مركز ومدينة إسنا، للتصدي للمخالفات التموينية ومتابعة حركة تداول السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.