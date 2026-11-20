عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز المحققة.

وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع مستجدات العمل في المشروعات التنموية والخدمية المدرجة بخطة العام الحالي، ومعدلات التنفيذ الفعلية بكل قطاع، مشدداً على ضرورة تذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين جودة الحياة بمختلف المراكز والمدن، مشدداً على ضرورة تذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

كما أشاد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بالمؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الحالي في الأقصر، مؤكداً أنه موسم مبشر ويعكس مكانة المحافظة السياحية العالمية، وموجهاً بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أرقى الخدمات للزائرين والمواطنين على حد سواء.

شهد الاجتماع حضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ومسؤولي قطاعات الصحة، والسياحة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والتموين التجارة الداخلية، وإدارة التخطيط.