أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو حتى حصولها على صيغة من العضوية الجزئية فيه، أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لموسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، ردًا على سؤال بشأن موقف موسكو من تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق الناتو - إن مجرد طرح صيغة للعضوية الجزئية لكييف في الحلف أو البحث عن «حل إبداعي» في هذا الشأن أمر مرفوض بالنسبة لروسيا.

وفيما يتعلق باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح ريابكوف أن موسكو أبلغت مرارا خصومها، بمن فيهم أطراف داخل الاتحاد، بأنها لا ترى فرقا جوهريا بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في ظل ما وصفه بتزايد التوجه العدائي للتكتل على الساحة الدولية، ونهجه المعادي لروسيا، وطموحاته لتعزيز دوره في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب استمرار عسكرة الاتحاد والدول الأعضاء فيه.

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الملفات بما يضمن أمن روسيا، مؤكدا التمسك بمبدأ أن الأمن غير قابل للتجزئة، وأنه لا يجوز لأي طرف تعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يشكل جوهر النهج الروسي في الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما في ذلك الاتصالات في إطار الصيغة الثلاثية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لجولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، قال ريابكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار، خلال زيارته للصين، إلى قرار دعوة ممثلين عن ما يُسمى «الترويكا الأوروبية» إلى موسكو، موضحا أن الأمر قيد الدراسة حاليا وأن التحضيرات جارية له.

وأضاف أنه لا توجد حتى الآن اتفاقات أو تفاهمات بشأن عقد اجتماع جديد بالصيغة الثلاثية، على غرار الاجتماعات السابقة، بما فيها الاجتماع الأخير في أبوظبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا في الكرملين يوم 12 نوفمبر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما أفاد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس الوفد الروسي، بأن مسألة هيكل الأمن الأوروبي كانت المحور الرئيسي للمحادثات في أبوظبي.

وعقب الاجتماع في الكرملين، توجه المبعوثان الأمريكيان إلى دبلن، حيث التقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأجريا مشاورات مع مستشاري الأمن القومي في أوكرانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأيرلندا وبولندا.