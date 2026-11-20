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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية اللوجستية والموانئ، إلى جانب سفن بحرية تستخدم في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن القوات الروسية شنت غارات جوية باستخدام طائرات مسيرة، استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية اللوجستية والموانئ، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أن الضربات طالت مركزًا لوجستيًا في بلدة جورودنيا بمقاطعة تشيرنيجوف، كان يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية للقوات الأوكرانية، ومحطة سلوبوزانسكا لتوليد الطاقة والحرارة في مقاطعة خاركوف، التي تدعم مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية.

وأضافت أن سفينة شحن جافة تحمل شحنات ذات استخدام مزدوج للقوات الأوكرانية، إلى جانب بنية تحتية بالميناء أُعيد استخدامها لتفريغ الشحنات العسكرية، تعرضت للاستهداف في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا.

وأشار "الدفاع الروسية" إلى تضرر قاطرة سكك حديدية في منطقة محطة ريادوفوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كانت تُستخدم في نقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية.