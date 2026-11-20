سجلت الراقصة جوهرة ظهورًا لافتًا على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حضرت برفقة خطيبها، في أول ظهور يجمعهما معًا أمام عدسات المصورين، وهو ما لفت أنظار الحضور خلال توافد نجوم الفن على حفل الختام.

مهرجان القاهرة السينمائي

وظهرت جوهرة بصحبة خطيبها والتقطا عددًا من الصور على السجادة الحمراء، في ظهور لافت.

ويُسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على دورته الـ47، التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وشهدت مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، إلى جانب الندوات والفعاليات السينمائية المختلفة.