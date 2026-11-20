تحدث المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تجربته السينمائية مع النجم المصري الراحل عزت العلايلي الذي شارك معه فيلم «الطاحونة»، مستعيدًا ذكرياته مع هذا العمل الذي اعتبره محطة مهمة في مسيرته الفنية، وتجربة تركت أثرًا واضحًا في رؤيته لمستوى السينما الجزائرية.

وأوضح راشدي أن الاستعانة بممثل مصري في بطولة الفيلم كانت تجربة فنية مهمة، مشيرًا إلى أن أداء الفنان الراحل وإمكاناته التمثيلية أضافا للعمل قيمة كبيرة، وأسهمَا في تقديمه بصورة فنية تجاوزت توقعاته.

وأضاف أن مشاركة الفنان المصري عزت العلايلي في «الطاحونة» لم تكن مجرد تعاون بين فنانين من بلدين عربيين، بل كانت تجربة كشفت عن أهمية تبادل الخبرات والإمكانات الفنية بين السينما المصرية والجزائرية، وكيف يمكن لهذا التعاون أن ينعكس إيجابيًا على مستوى العمل السينمائي.

واستعاد المخرج الجزائري قيمة التجربة، مؤكدًا أن ما قدمه الفنان الراحل عزت العلايلي في الفيلم جعله يعيد النظر إلى الإمكانات التي يمكن أن تصل إليها السينما الجزائرية، خاصة عندما تتوافر لها عناصر تمثيلية وفنية تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم أدوار البطولة بمستوى متميز.

ويُعد فيلم «الطاحونة» من الأعمال السينمائية التي ارتبطت بمسيرة أحمد راشدي، الذي يُعد واحدًا من أبرز المخرجين في تاريخ السينما الجزائرية، وقدم خلالها مجموعة من الأعمال التي تناولت قضايا المجتمع والتاريخ والهوية.

وتأتي هذه الشهادة لتسلط الضوء على جانب مهم من العلاقات الفنية بين مصر والجزائر، التي لم تقتصر على عرض الأفلام وتبادل الإنتاج السينمائي، وإنما امتدت إلى التعاون المباشر بين الفنانين والمخرجين، بما أسهم في إثراء التجربة السينمائية العربية.

كما تعكس كلمات راشدي تقديرًا للفنان المصري الراحل، الذي ترك بصمته في تجربة سينمائية جزائرية، وظل حضوره مرتبطًا بذكريات هذا العمل وما مثله من قيمة فنية وإنسانية.

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