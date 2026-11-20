كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا وخدمات البترول لتطوير نحو 300 بئر في مصر، باستخدام تطبيقات تكنولوجية متقدمة تستهدف رفع كفاءة الآبار وزيادة معدلات الإنتاج.

هاليبرتون وويذرفورد وبيكر هيوز تدعم زيادة إنتاج الآبار المصرية

وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن شركة هاليبرتون الأمريكية وقعت الأسبوع الماضي اتفاقًا لتطبيق تكنولوجياتها على نحو 100 بئر، فيما شهد اليوم الجمعة توقيع اتفاق مع شركة ويذرفورد الأمريكية، من خلال رئيسها التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا، لتطوير 100 بئر أخرى.

وأضاف أن شركة بيكر هيوز دخلت أيضًا في اتفاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتطوير مجموعة من الآبار، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في رفع كفاءة الحقول المصرية.

وأشار إلى أن هذه الآبار شهدت تراجعًا في معدلات إنتاجها بعد مرور أكثر من 20 أو 25 عامًا على تشغيلها، وأصبحت بحاجة إلى تطبيقات تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة لرفع كفاءة الخزانات وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن تكلفة استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الحقول القديمة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة البحث عن آبار جديدة، وهو ما يجعل توفير الاستثمارات اللازمة لهذه العمليات تحديًا أمام قطاع البترول.

ولفت إلى أن الشركات العالمية لم تعد تقتصر مشاركتها على عمليات البحث والتنقيب، بل بدأت تتجه إلى الاستثمار المباشر في الآبار القائمة وتطبيق التكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاجيتها، مستفيدة من الاتفاقيات الجديدة التي أتاحها قطاع البترول المصري.

وأكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب ووضوح آليات الاستثمار أسهما في تشجيع هذه الشركات على الدخول في اتفاقيات جديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول.