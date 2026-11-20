حذر الإعلامي مصطفى بكري من وجود مخطط يستهدف زعزعة استقرار الدولة وإثارة حالة من الغضب والاحتقان الشعبي، وصولًا إلى التأثير على المشهد السياسي قبل انتخابات عام 2030، مؤكدًا أن هذا المخطط يعتمد على تصعيد تدريجي للأحداث.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن المخطط يبدأ بنشر الشائعات والأكاذيب وتشويه المسؤولين والقيادات السياسية، ثم تصعيد الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاحتقان وإشعال الأزمات داخل المجتمع.

وأضاف أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد توجيه الانتقادات أو الهجوم على شخصيات بعينها، وإنما تهيئة الأجواء وتوجيه الرأي العام نحو مخطط يستهدف إضعاف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية.

وأكد على أن هذه التحركات ستستمر حتى عام 2030، من خلال تسخين الأجواء السياسية ونشر الشائعات ومحاولات خلق بدائل جديدة، محذرًا المصريين من الانسياق وراء حملات التضليل والتشكيك