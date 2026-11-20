نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مذيعة إكسترا نيوز تشمت في بن جفير بعد إهانته في الكنسيت: أصبح مسخة

شنت الإعلامية دعاء جاد الحق، هجوما لاذعا على بن جفير، قائلة:" بن جفير نطق باللغة العربية من شدة إهانته بالكنيست وأصبح مسخة الكنسيت ".



مصطفى بكري: تقنين التنقيب عن الذهب يحمي ثروات مصر ويحد من التهريب

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المبادرة الرئاسية لتنظيم أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تستهدف حماية الثروات المعدنية المصرية ومنع تهريبها إلى الخارج، مشيرًا إلى أهمية إخضاع هذا النشاط لإطار قانوني يضمن حقوق الدولة والعاملين والشركات.



ممثل شباب النوبة: مبادرة الرئيس السيسي لحل أزمة الدهابة أثلجت قلوبنا وجاءت بالخير

قال الدكتور يسري بحر، ممثل شباب النوبة بأسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة أثلجت قلوب أبناء المنطقة، وجاءت بالخير الكبير لهم، موجهاً باقة حب وتأييد للرئيس من أقصى جنوب مصر، من بلاد النوبة وبلاد الذهب.



ترامب: سأرى ما يحدث بشأن إيران بعد بداية العام

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه سيرى ما سيحدث بشأن إيران بعد بداية العام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



عفت السادات: تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالكونجرس الأمريكي احتفالية عظيمة تعكس مكانة مصر ودورها في السلام

وصف النائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، احتفالية تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي بأنها احتفالية عظيمة، شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة من أوروبا وآسيا، إلى جانب أعضاء بالكونجرس الأمريكي وسيناتورز وشخصيات سياسية مصرية.



مصطفى بكري: ما يُثار على مواقع التواصل لا يعبر عن الشعب المصري.. ومن يدعم الإخوان يخون وطنه

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما يتم تداوله وإثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر بالضرورة عن حقيقة مواقف الشعب المصري أو توجهاته، مشددًا على أن منصات التواصل لا يمكن اعتبارها مقياسًا دقيقًا للرأي العام المصري.



نقيب المأذونين: 88% من حالات الطلاق في 2023 كانت خلعًا.. و12% طلاقًا للضرر

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الخلع داخل المحاكم تفوق حالات الطلاق للضرر، موضحًا أن الخلع استحوذ على 88% من إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2023، مقابل 12% لحالات الطلاق للضرر.



كوشنر: نعمل على ضمان احتفاظ أوكرانيا بأراضيها ذات السيادة

أكد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الامريكي، أن محادثات برلين كانت جوهرية وناجحة.

القوات المسلحة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة ينتهي في 30 يونيو 2027

كشف صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام لـ القوات المسلحة العراقية، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جرف النصر، قائلا إن المنطقة تتمتع بخصوصية أمنية كبيرة، نظرًا لمجاورتها أربع محافظات مهمة، هي بغداد والأنبار وكربلاء وبابل.