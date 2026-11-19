قال الدكتور يسري بحر، ممثل شباب النوبة بأسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة أثلجت قلوب أبناء المنطقة، وجاءت بالخير الكبير لهم، موجهاً باقة حب وتأييد للرئيس من أقصى جنوب مصر، من بلاد النوبة وبلاد الذهب.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ الذهب المستخرج من أسوان يرتبط بنحو مليون عامل، موضحاً أن مبادرة الرئيس تحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه، وفي مقدمتها توفير الأمن والأمان لشباب محافظة أسوان ومحافظات البحر الأحمر.

وأشار إلى أن كثيراً من شباب الدهابة كانوا يعانون من المطاردات، فضلاً عن وجود خارجين عن القانون يستغلون حاجتهم إلى العمل وكسب قوت يومهم، مؤكداً أن المبادرة ستسهم في فتح بيوت كثيرة داخل محافظة أسوان، خصوصاً بين فئة الشباب.

وعن لقاءات متابعة المبادرة، التي شهدها اليوم واليوم السابق في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، قال بحر إنه يستطيع أن يبشر رئيس الجمهورية بأن تحركاته تأتي دائماً في التوقيت المناسب واللحظة المناسبة.

وأوضح أن أبناء المنطقة وصلوا إلى مرحلة من عدم الاتزان بسبب شعورهم بالحزن، بعدما بدأوا يشعرون بحاجتهم إلى تدخل رئيس الجمهورية، لتظهر المبادرة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، الذي وصفه بأنه أفضل جهاز يمكن التعامل معه.

وأكد أن دور جهاز مستقبل مصر لا يقتصر على مبادرة الذهب، موضحاً أنه يشارك أيضاً في زراعة الأراضي بمحافظة أسوان، حيث جرى تحويل مليون فدان داخل المحافظة إلى مشروعات زراعية، وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو ما وصفه بـ"الذهب الأخضر"، إلى جانب الذهب الأصفر.

وبشر بحر المصريين بأن الخير سيأتي إليهم من الجنوب، مشبهاً تدفقه بتدفق مياه نهر النيل، التي تنطلق من أسوان محملة بالخير وصولاً إلى الإسكندرية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الخير الأخضر والأصفر سيصل إلى جميع المصريين من جنوب البلاد، وتحديداً من أسوان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.