أعرب الشيخ عمرو عبده، شيخ الدهابة النوبيين، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، مثمنًا جهود القوات المسلحة والأجهزة المعنية في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن نشاط التنقيب توقف تمامًا قبل إطلاق المبادرة، نتيجة تصاعد التوترات في مناطق الجبال وانتشار أعمال البلطجة ووجود عناصر من جنسيات أجنبية، فضلًا عن انتشار الأسلحة وتهديد المواطنين.

وأشار خلال لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إلى أن من أبرز مزايا المبادرة إتاحة الفرصة للعاملين لتسليم الذهب إلى الدولة والحصول على قيمته وإيداعها في حساباتهم البنكية، بما يضمن مشروعية الأموال وتنظيم النشاط بصورة رسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنح العاملين شعورًا بالأمان والاستقرار.

وأوضح عبده أن توعية العاملين بأهمية المبادرة تطلبت التواصل المباشر معهم وشرح تفاصيلها، في ظل اختلاف مستويات الوعي وتباين وجهات النظر، مختتما حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهودهم في احتواء الأزمة.