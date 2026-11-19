بدأ تطبيق واتساب، في طرح ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجل محادثاتهم وبياناتهم مباشرة على خوادم الشركة، دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمة جوجل درايف، في خطوة تمنح المستخدمين مزيدا من المرونة في إدارة بياناتهم وحفظها.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة تخزين مجانية تصل إلى 2 جيجابايت، مع اعتماد التشفير التام بين الطرفين بشكل افتراضي لجميع النسخ الاحتياطية المخزنة على خوادم واتساب، بما يضمن عدم تمكن الشركة أو شركتها الأم ميتا من الوصول إلى محتوى هذه النسخ.

واتساب يطور خدمة تخزين سحابي مستقلة



كانت واتساب تعمل خلال الفترة الماضية على تطوير نظام خاص بها لتخزين النسخ الاحتياطية سحابيا، بهدف منح المستخدمين خيارا بديلا عن جوجل درايف، الذي اعتمدت عليه أجهزة أندرويد لحفظ نسخ المحادثات والبيانات.

وتقوم الفكرة على إتاحة خوادم واتساب نفسها كمزود مستقل لتخزين النسخ الاحتياطية، مع تخصيص مساحة مجانية تبلغ 2 جيجابايت لكل مستخدم، وإلزامية تفعيل التشفير التام بين الطرفين لجميع النسخ المحفوظة عبر الخدمة.

والآن، بدأت الشركة تنفيذ هذه الخطوة فعليا من خلال تطبيق واتساب لنظام أندرويد، إذ رصدت الميزة لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية رقم 2.26.46.4، المتاحة عبر متجر جوجل بلاي.

واتساب يطور خدمة تخزين سحابي مستقلة

وتسمح الميزة للمستخدمين بالاختيار بين تخزين النسخ الاحتياطية على خوادم واتساب أو الاستمرار في استخدام مساحة التخزين التابعة لجوجل، مع إمكانية التبديل بين الخيارين في أي وقت.

كيفية تفعيل النسخ الاحتياطي على خوادم واتساب



أعادت واتساب تصميم شاشة النسخ الاحتياطي للمحادثات، لتسهيل عملية اختيار مزود التخزين المناسب.

وبمجرد الدخول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي، سيجد المستخدم خيارين مختلفين لتحديد مكان حفظ بياناته، هما التخزين السحابي عبر واتساب، أو التخزين عبر جوجل.

وفي حال اختيار خوادم واتساب لحفظ النسخ الاحتياطية، سيتعين على المستخدم إكمال بعض خطوات الإعداد قبل بدء عملية النسخ الأولى، أبرزها تفعيل التشفير التام بين الطرفين، باعتباره شرطا أساسيا لاستخدام الخدمة.

التشفير التام بين الطرفين إلزامي



تفرض واتساب استخدام التشفير التام بين الطرفين على جميع النسخ الاحتياطية المخزنة عبر خوادمها، ولا تتيح تعطيل هذه الحماية للمستخدمين الذين يختارون الخدمة الجديدة.

وتوفر الشركة طريقتين لتشفير البيانات، الأولى باستخدام مفاتيح المرور، وهي الطريقة الافتراضية، والثانية من خلال مفتاح تشفير مكون من 64 رقما، يمكن للمستخدم اختياره بدلا من الطريقة الأولى.

وبفضل هذا النظام، تظل النسخ الاحتياطية مشفرة بحيث لا تستطيع واتساب أو ميتا الاطلاع على محتوياتها، حتى عند تخزينها على خوادم الشركة.

مساحة مجانية 2 جيجابايت.. ومشتركو واتساب بلس يحصلون على 100 جيجابايت



تمنح واتساب المستخدمين مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت عند اختيار خوادمها لحفظ النسخ الاحتياطية، بينما يحصل المشتركون في خدمة واتساب بلس المدفوعة على مساحة أكبر تصل إلى 100 جيجابايت.

وبمجرد الاشتراك في الخطة المدفوعة، ستعمل واتساب تلقائيا على تحديث مساحة التخزين المتاحة للمستخدم إلى 100 جيجابايت.

أما المستخدمون الذين يحتاجون إلى سعة تخزين أكبر، فيمكنهم الترقية من خلال خدمة ميتا ون، التي توفر باقات تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.

ماذا يحدث للنسخ الاحتياطية عند انتهاء الاشتراك؟



لن تحذف واتساب النسخ الاحتياطية المحفوظة على خوادمها فور انتهاء الاشتراك المدفوع، إذ تمنح المستخدمين مهلة تصل إلى 4 أشهر بعد انتهاء الاشتراك للاحتفاظ بآخر نسخة احتياطية.

لكن في حال عدم تجديد الاشتراك خلال هذه الفترة، ستقوم الشركة بحذف النسخة الاحتياطية نهائيا من خوادمها، وبالتالي، سيكون على المستخدمين تجديد الاشتراك قبل انتهاء المهلة لتجنب فقدان بياناتهم المحفوظة.

ولم تحدد واتساب حتى الآن موعدا رسميا لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين، سواء على النسخة المستقرة من التطبيق أو على نطاق أوسع.