فُقد العشرات من اليمنيين في عرض البحر قبالة السواحل الجيبوتية، بعد تعرض ثلاثة قوارب كانت تقلّ فارين من التصعيد العسكري في اليمن لهجوم صاروخي، أثناء محاولتهم الوصول إلى جيبوتي.

وأفادت وسائل إعلام محلية يمنية بأن القوارب الثلاثة تعرضت لهجوم صاروخي لم تتضح طبيعته بعد، ولم تُعرف الجهة المسؤولة عنه، فيما لا يزال مصير عشرات الركاب مجهولاً حتى منتصف نهار اليوم الخميس.

ونقلت المصادر عن ناجين تمكنوا من الوصول إلى الأراضي الجيبوتية قولهم إن الهجوم وقع أثناء رحلتهم البحرية هرباً من مناطق المواجهات، ما أثار حالة من الذعر والفوضى على متن القوارب.

موجات نزوح متواصلة إلى جيبوتي

وفي سياق متصل، وصل نحو 400 يمني إلى منطقة أوبخ شمالي جيبوتي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وتعمل السلطات الجيبوتية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للوافدين الجدد، وتوفير أماكن إيواء لهم.

وبحسب المصادر، فإن غالبية الوافدين قدموا من منطقة رأس العارة والمناطق المجاورة لها في محافظة لحج، على خلفية تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.

3840 يمنياً وصلوا منذ سبتمبر

وذكرت وكالة الأنباء الجيبوتية أن إجمالي عدد اليمنيين الذين وصلوا إلى جيبوتي منذ سبتمبر الماضي بلغ نحو 3840 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن معظمهم جرى استقبالهم في مخيم مركزي بمنطقة أوبخ.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدفق الفارين من مناطق غرب محافظة لحج نحو مدينة عدن، والمخاطر الجسيمة التي يواجهها الفارون عبر البحر أملاً في الوصول إلى جيبوتي.