ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة وهواتف محمولة إلى زوجها داخل مركز إصلاح وتأهيل بمدينة السادس من أكتوبر، مستغلة زيارتها له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت تفاصيل الواقعة أنه خلال إجراءات تفتيش الزيارات داخل مركز الإصلاح، اشتبهت القوات في محتويات متعلقات زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وبفحصها عُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة من ماركة نوكيا، وقطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 52 قرصًا من عقار الترامادول المخدر.

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، أقرت بحيازتها لها، واعترفت بمحاولة إدخالها إلى زوجها داخل محبسه، لتتمكن القوات من التحفظ على المضبوطات واقتيادها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.