يواصل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، جهوده في دعم المترجمين الشباب، وإتاحة فرص التدريب المتخصص، من خلال تنظيم ورشة تدريبية مجانية مكثفة بعنوان "الترجمة الفورية وترجمة المؤتمرات"، يحاضر فيها أستاذ اللغة والترجمة الدكتور جمال الطحان.

وذكر المركز – في بيان اليوم /الخميس/ - أن الورشة تستهدف شباب المترجمين والباحثين وطلاب الدراسات العليا وخريجي كليات الألسن واللغات والترجمة والآداب، ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، على أن يكون المتقدم خريج أحد أقسام اللغات والترجمة بكليات الألسن أو الآداب، أو من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وتُعقد الورشة يوم /الثلاثاء/ المقبل، بمقر المركز في دار الأوبرا المصرية، لمدة يوم تدريبي واحد، من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة مساءً، بإجمالي ساعة ونصف من التدريب المكثف. ويحصل المتدربون على شهادة من المركز.

وعلى الراغبين في الاشتراك تسجيل بياناتهم عبر الرابط المرفق، علمًا بأن الحضور يقتصر على المشاركين المقبولين فقط، الذين ستُرسل إليهم رسائل تأكيد عبر تطبيق واتساب في موعد أقصاه يوم /الاثنين/ المقبل.