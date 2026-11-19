أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى كل من دمشق وحلب، اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي إطار تعزيز حركة النقل الجوي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية.



ومن المقرر أن تُسيّر مصر للطيران رحلاتها المباشرة إلى مطار دمشق الدولي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2026، بواقع رحلة يومية، فيما تبدأ تشغيل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي اعتبارًا من 6 ديسمبر 2026، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، على أن يتم تشغيل الرحلات إلى المدينتين باستخدام طائرات بوينج B737-800.

وتأتي عودة الرحلات إلى دمشق وحلب تأكيدًا على حرص مصر للطيران على تعزيز شبكة خطوطها الجوية بالمنطقة العربية، وتوسيع نطاق الربط الجوي بين مصر وسوريا، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات بين البلدين الشقيقين.