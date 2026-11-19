تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة وصادق التقدير إلى كل من: الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق؛ والدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق؛ والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه، وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق؛ وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم أعضاءً بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره البالغ لهذه القامات العلمية الرفيعة، مؤكدًا أن انضمامهم إلى الهيئة يمثل تتويجًا لمسيرتهم الحافلة بالعطاء، وإسهاماتهم الرصينة في خدمة العلوم الشرعية وإثراء الفكر الإسلامي.

ودعا الوزير الله تعالى أن يبارك في علمهم وجهودهم، وأن يجعلهم مناراتٍ للعلم والفكر الوسطي المستنير، وأن يوفقهم لمواصلة رسالتهم في خدمة الدين والوطن والأمة الإسلامية.

الأزهر يهنئ الأعضاء الجدد بهيئة كبار العلماء

كما هنأ الأزهر الشريف، الأعضاء الجدد بهيئة كبار العلماء والذين صدر لهم قرار جمهوري بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء، وهم: الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وتابع الأزهر في بيانه: نسأل المولى عز وجل أن يوفق السادة الأعضاء الجدد، وأن يسدد خطاهم، وأن يعينهم على أداء هذه الأمانة الثقيلة، وأن يبارك جهودهم وعلمهم، وأن يوفق أعضاء الهيئة من العلماء الأجلاء إلى مواصلة العطاء في خدمة الأزهر الشريف ووطنهم وأمتهم.