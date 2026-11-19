أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب الأمراض المزمنة، تستهدف تخفيف الأعباء عن المرضى وتقليل تكرار زيارات العيادات للحصول على العلاج، من خلال تعديل مدة صلاحية تذاكر العلاج المزمن، وتوسيع خدمات صرف الأدوية والتوصيل المنزلي، إلى جانب إتاحة صرف العلاج لفترات أطول لبعض الفئات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي، خاصة كبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى تناول الأدوية بصورة منتظمة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الفئات المستفيدة من التسهيلات الجديدة، وكيفية الحصول عليها، والمستندات المطلوبة لصرف العلاج.

15 يومًا لصلاحية تذكرة العلاج المزمن

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد صلاحية تذكرة العلاج المزمن إلى 15 يومًا من تاريخ تحريرها، بما يسمح للمريض بصرف الأدوية خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى إعادة عرض التذكرة على الطبيب المعالج.

وجاء القرار وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة، وموجه إلى مديري عموم الفروع، بهدف تسهيل إجراءات صرف الأدوية وتقليل تكرار زيارات المرضى للعيادات.

وبموجب التعليمات الجديدة، يتم اعتماد التذكرة من خلال الصيدلي الأول بالعيادة، بشرط ألا يكون من أصحاب العهدة، مع اعتمادها بالتاريخ الجديد دون الحاجة إلى الرجوع للطبيب المعالج مرة أخرى خلال مدة الصلاحية.

كما ألزمت التعليمات الصيدلي صاحب العهدة بتسجيل تاريخ الصرف الفعلي داخل البطاقة الصحية للمريض والتوقيع عليه، على أن يكون هذا التاريخ هو الأساس الذي يتم بناءً عليه احتساب موعد صرف العلاج في المرة التالية، بدلًا من تاريخ تحرير التذكرة.

وأكدت التعليمات تطبيق هذه الإجراءات على جميع أنواع التذاكر داخل الهيئة، بما يشمل التذاكر الخاصة بصرف العلاج من الصيدليات المتعاقدة معها.

صرف أدوية الأمراض المزمنة كل شهرين بدلًا من شهر

وفي تيسير آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مارس 2026 اعتماد نظام جديد لصرف الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة وزراعة الأعضاء المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحيث يتم صرف العلاج كل شهرين بدلًا من شهر واحد.

ويستهدف النظام تقليل الحضور الشهري المتكرر للمرضى، وتوفير الوقت والجهد، خاصة كبار السن والحالات التي تحتاج إلى علاج منتظم.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن تطبيق النظام يتم وفق الضوابط والمعايير الطبية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدورية للحالات لضمان فعالية العلاج.

التوصيل المنزلي لأدوية الأمراض المزمنة.. من المستفيد؟

ومن بين التيسيرات التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة المنتفعين بالتأمين الصحي، بهدف تقليل مشقة الانتقال المتكرر إلى العيادات ومنافذ صرف العلاج.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك» تقدم دون أي رسوم للمستفيدين، وتستهدف توصيل العلاج الشهري إلى منازل المرضى المستحقين.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين استيفاء استمارة طلب توصيل الدواء إلى المنزل، مع تقديم بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي عند استلام العلاج.

اعتماد تكرار العلاج لمدة عام لبعض الحالات

وفي 19 أكتوبر 2026، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد مدة اعتماد تكرار العلاج من 6 أشهر إلى عام كامل للمستفيدين من خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، بشرط استقرار الحالة الصحية وفقًا لتقييم الطبيب المختص والضوابط المنظمة.

ولا يعني هذا الإجراء إلغاء المتابعة الطبية، إذ تستمر مراجعة الحالة وتقييمها، ويحق للطبيب المعالج أو الاستشاري إعادة تقييم المريض في أي وقت إذا استدعت الضرورة الطبية ذلك.

واستثنت الهيئة بعض الحالات التي تتطلب متابعة خاصة، من بينها حالات زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم، والحالات الخاضعة لقرارات اللجان الطبية العليا، إلى جانب الأدوية التي تستلزم دورية صرف أو متابعة خاصة وفق البروتوكولات العلاجية.

من المستفيد من هذه التسهيلات؟

تستهدف الإجراءات المعلنة المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي من أصحاب الأمراض المزمنة، مع اختلاف شروط الاستفادة بحسب نوع التيسير:

مد صلاحية التذكرة إلى 15 يومًا: أصحاب تذاكر العلاج المزمن الصادرة من الهيئة.

صرف العلاج كل شهرين: مرضى الأمراض المزمنة وزراعة الأعضاء المنتفعون بخدمات الهيئة، وفق الضوابط الطبية.

التوصيل المنزلي: أصحاب الأمراض المزمنة المستفيدون من خدمة التوصيل المنزلي.

مد اعتماد تكرار العلاج إلى عام: المستفيدون من خدمة التوصيل المنزلي الذين تستقر حالتهم طبيًا، بعد تقييم الطبيب المختص.

كيف يحصل المريض على العلاج؟

يمكن للمنتفعين الاستفادة من إجراءات صرف العلاج من خلال عيادات ومنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا لنوع الخدمة والضوابط المقررة.

وللاستفادة من التيسير الخاص بتذكرة العلاج المزمن، يجب الالتزام بمدة الصلاحية الجديدة البالغة 15 يومًا من تاريخ تحرير التذكرة، مع اعتمادها من الصيدلي المختص وفق التعليمات.

أما الراغبون في الاستفادة من خدمة التوصيل المنزلي، فيتطلب الأمر استيفاء استمارة طلب الخدمة وتقديم بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي عند استلام الدواء.

وفي حالة مواجهة مشكلة تتعلق بتوافر الأدوية أو صرف العلاج، أوضحت وزارة الصحة والسكان أن المواطنين يمكنهم التواصل مع الخط الساخن للوزارة على رقم 105 لتقديم الشكاوى ومتابعتها.

هل تشمل التسهيلات جميع أصحاب الأمراض المزمنة؟

لا تعني هذه الإجراءات أن جميع أصحاب الأمراض المزمنة يحصلون تلقائيًا على كل التسهيلات؛ إذ تختلف شروط الاستفادة وفقًا لنوع الخدمة، ومدى استقرار الحالة الصحية، وتقييم الطبيب المختص، والضوابط المنظمة لصرف الأدوية.

وبذلك تسعى الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى تقليل الإجراءات المتكررة وتسهيل حصول المرضى على أدويتهم، مع استمرار الرقابة الطبية وتنظيم مواعيد الصرف بما يضمن انتظام العلاج وسلامة المنتفعين.