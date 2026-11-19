عاودت أسعار الذهب في مصر، للارتفاع بصورة طفيفة مع منتصف تداولات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وكسر سعر جرام الذهب حاجز الهبوط؛ ليصعد بمعدلات طفيفة وأكثر حذرًا في تداولات اليوم بقيمة لم تجاوز 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر المعدن الأصفر في آخر تحديث له 5710 جنيهات .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6525 جنيها للشراء و6468 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 5982 جنيها للشراء و5929 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5710 جنيهات للشراء و5660 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 4894 جنيها للشراء و4851 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3806 جنيهات للشراء و3773 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3678 دولار اللشراء و3677 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 45.68 ألف جنيه للشراء و45.28 ألف جنيه للبيع.