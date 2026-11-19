استقر سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه علي مستوي السوق الرسمية في مساء اليوم الخميس 19-11-2026.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهرت تداولات العملات العربية بما في ذلك الدرهم الإماراتي والريال السعودي ثباتاً بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك خلال الساعات الأخيرة الماضية.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 14.32 جنيها للشراء و14.36 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 173.89 جنيها للشراء و 174.39 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.63 جنيها للشراء و14.66 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 142.4 جنيها للشراء و 142.87 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14.75 جنيها للشراء و 14.78 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 139.57 جنيها للشراء و139.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ الدينار الأردني 75.69 جنيها للشراء و 76.1 جنيها للبيع.