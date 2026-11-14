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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل العملات العربية والدرهم الإماراتي والريال السعودي الآن

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر العملات العربية في تداولات مساء اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى البنوك المصرية.

 

سعر العملات العربية

وبلغ سعر العملات العربية مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.21 جنيها للشراء و14.25 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 172.89 جنيها للشراء و173.4 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.53 جنيها للشراء و14.56 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 141.47 جنيها للشراء و141.92 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 138.59 جنيها للشراء و138.97 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ الريال القطري 14.62 جنيها للشراء و14.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 75.16 جنيها للشراء و75.57 جنيها للبيع.

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