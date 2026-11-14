تفاصيل العملات العربية والدرهم الإماراتي والريال السعودي الآن

يستمر استقرار سعر العملات العربية في تداولات مساء اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات العربية

وبلغ سعر العملات العربية مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.21 جنيها للشراء و14.25 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 172.89 جنيها للشراء و173.4 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.53 جنيها للشراء و14.56 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 141.47 جنيها للشراء و141.92 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 138.59 جنيها للشراء و138.97 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ الريال القطري 14.62 جنيها للشراء و14.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 75.16 جنيها للشراء و75.57 جنيها للبيع.