شاشات في كل مكان.. أسلوب علي ماهر في تدريب تدريب اللاعبين

كشف سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، عن جانب من أسلوب العمل الذي يتبعه علي ماهر، المدير الفني، واهتمامه الكبير بالتفاصيل الفنية، وحرصه على توفير أجواء تساعد اللاعبين على التركيز الكامل في كرة القدم.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر يوفر شاشات للاعبين في أماكن مختلفة، سواء داخل الملعب أو المطعم أو صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، لعرض الشرح الفني والمواقف الخاصة بالمباريات والتدريبات.

وأضاف أن هذه الطريقة تهدف إلى جعل اللاعب يعيش أجواء كرة القدم طوال الوقت، ويكون دائم التركيز على الجوانب الفنية، بما يساعده على استيعاب تعليمات الجهاز الفني وتطوير مستواه داخل الملعب.

في سياق آخر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.