إثيوبيا تصعق موزمبيق بهدف قاتل وتقلب ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2027

فجّر منتخب إثيوبيا مفاجأة مدوية بعدما حقق فوزًا قاتلًا خارج ملعبه على حساب نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وخطف المنتخب الإثيوبي هدف الانتصار في الدقيقة 90+، ليحسم المواجهة في اللحظات الأخيرة، ويشعل المنافسة على بطاقات التأهل، بعدما قلب حسابات المجموعة وأربك موقف منتخب موزمبيق.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب موزمبيق في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا السودان وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ترتيب المجموعة بعد فوز إثيوبيا على موزمبيق:

1ـ السنغال – 7 نقاط.

2ـ موزمبيق – 4 نقاط.

3ـ السودان – 3 نقاط.

4ـ إثيوبيا – 3 نقاط.