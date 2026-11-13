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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن اعتراض مسيرة قادمة من إثيوبيا.. تصعيد جديد على الحدود بين البلدين

مسيرة
مسيرة
القسم الخارجي

 أعلن الجيش السوداني نجاح دفاعاته الجوية في إسقاط طائرة مسيرة وصفها بالمعادية، قال إنها عبرت الحدود قادمة من الأراضي الإثيوبية، في تطور يعكس استمرار المخاوف الأمنية المرتبطة بتداعيات الحرب السودانية واتساع نطاقها الجغرافي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قد أعلنت، في بيان رسمي، عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بواسطة الدفاعات الجوية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مؤكدة أن الطائرة عبرت الحدود من جهة إثيوبيا.

ولم يكشف البيان عن الجهة التي أطلقت الطائرة أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الهدف الذي كانت متجهة إليه أو الأضرار التي ترتبت على الواقعة.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الاتهامات السودانية لإثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها منصة لإطلاق طائرات مسيرة تستهدف مواقع داخل السودان. وكانت الخرطوم قد أعلنت تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، متهمة أديس أبابا بالضلوع في هجمات طالت منشآت حيوية وبنية تحتية مدنية، بينها محطات الكهرباء والمرافق الخدمية. 

وفي المقابل، تنفي إثيوبيا الاتهامات السودانية، وتؤكد احترامها سيادة السودان ووحدة أراضيه، ما يعكس اتساع الخلافات بين البلدين في ظل استمرار الحرب الداخلية السودانية. 

وتكتسب ولاية النيل الأزرق أهمية استراتيجية كبيرة، نظرا لموقعها الحدودي مع إثيوبيا وجنوب السودان، فضلا عن كونها إحدى مناطق المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفائهما، الأمر الذي يجعل أي تحرك عسكري في المنطقة ذا انعكاسات تتجاوز حدود الاشتباكات المحلية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من خسائر بشرية واسعة وموجات نزوح ضخمة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية وتضرر البنية التحتية.

ويثير تكرار إعلان إسقاط مسيرات قادمة من الاتجاه الإثيوبي تساؤلات بشأن احتمالات اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى أزمة إقليمية أكثر تعقيدا، خاصة مع استمرار التوتر الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا، وتزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية.

مسيرة الجيش السوداني اثيوبيا الخرطوم وجوبا الخرطوم

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