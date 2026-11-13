محافظ الغربية يتابع جهود رفع 650 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 650 طنًا، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وسجل مركز كفر الزيات أعلى كميات الرفع بواقع 100 طن، يليه حي ثان طنطا بـ75 طنًا، ومركز طنطا بـ67 طنًا، وحي أول المحلة الكبرى بـ60 طنًا، ومركز سمنود بـ53 طنًا، ومركزا المحلة الكبرى وزفتى بـ50 طنًا لكل منهما.

رفع تلال واكوام القمامة

كما شملت الأعمال رفع 45 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من مراكز السنطة وبسيون وقطور، و30 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى.

وأكد محافظ الغربية استمرار متابعة أعمال النظافة بمختلف المناطق، وتكثيف الجهود الميدانية لرفع المخلفات والتراكمات، والتعامل مع البؤر فور ظهورها، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.