مذكرة تفاهم بين جائزة الكتاب العربي ومنتدى عبد الحميد شومان الثقافي

وقّعت جائزة الكتاب العربي ، جائزة سنوية مقرها العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم مع منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالأردن، بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والإصدارات وتنظيم الفعاليات والندوات المتخصصة.

وذكرت الجائزة ، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الجمعة، أنه وقّع المذكرة عن الجائزة الدكتورة امتنان الصمادي ممثلة الجائزة نيابة عن الدكتور ناجي الشريف، المدير التنفيذي لجائزة الكتاب العربي، وعن منتدى عبد الحميد شومان الثقافي السيدة فالنتينا قسيسية، الرئيسة التنفيذية للمنتدى..

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التواصل وتبادل المنافع الثقافية بين الجانبين، من خلال تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة، وإقامة الندوات واللقاءات الدراسية المتخصصة، وتبادل الإصدارات، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم المعرفة والإنتاج الفكري وتعزيز حضور الكتاب العربي.

وفي إطار هذا التعاون، أقيمت جلسة حوارية بعنوان «تكريم الوعي في سبيل الارتقاء بالكتاب العربي»، سلطت الضوء على العلاقة بين المؤلف ومجتمعه، ودور النتاج الأدبي والفكري في التأثير في الوعي المجتمعي، وتطوير الثقافة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وشارك في الجلسة كل من الدكتورة امتنان الصمادي عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية وممثلة جائزة الكتاب العربي، و الدكتور رمزي منير البعلبكي، أستاذ كرسي جويت للدراسات العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت ، والدكتور عامر أبو محارب ناقد وأكاديمي أردني، فيما أدار الحوار السيد نزار الحمود مدير مكتبة عبد الحميد شومان.

وأكد المشاركون أن للمؤلف دورا محوريا في بناء الوعي المجتمعي وتشكيل الذائقة الثقافية وتوسيع آفاق المعرفة والتفكير النقدي، انطلاقا من أن الكتابة ليست مجرد فعل إبداعي وإنتاج معرفي، بل مسؤولية فكرية وأخلاقية ترتبط بالإنسان والمجتمع وتحولاتهما.

وتناول المشاركون تجربة المؤلف الذي حظي بالتكريم ونال جوائز تقديرية عن أعماله، وما تمثله الجوائز من اعتراف بالقيمة الفكرية والجمالية للمنجز الإبداعي، وما تتيحه من فرص أوسع للتواصل مع القراء والمؤسسات الثقافية.كما ناقشوا معايير التميز، والعلاقة بين القيمة الحقيقية للعمل الإبداعي والاعتراف المؤسسي به، وقدرة الجوائز على اكتشاف التجارب النوعية وإبراز الأصوات التي تقدم إضافات أصيلة إلى المشهد الثقافي.

وأكدت الدكتورة امتنان الصمادي أن الارتقاء بالكتاب العربي يرتبط بجودة التأليف ورصانة المنهج وسلامة اللغة، وقدرة الكتاب على الوصول إلى القارئ والتأثير فيه، مشيرة إلى أن التكريم يعيد إلى المؤلف شعوره بتقدير المجتمع لجهده، ويمنح عمله صدى يتجاوز حدود تجربته الشخصية.

وأضافت أن الاحتفاء بالكتاب يمنحه فرصا متجددة للوصول إلى القراء، ويفتح آفاقا أوسع أمام ترجمته وتداوله خارج بيئته الأولى، بما يعزز اهتمام الناشرين والمترجمين والمؤسسات الأكاديمية به.

ومن جهته الدكتور رمزي منير البعلبكي وهو أحد الفائزين بجائزة الكتاب العربي في فئة الإنجاز ، إلى أهمية التمييز بين المؤلفات والمصنفات، موضحا أن التصنيف الحقيقي يقوم على الوعي والإدراك والتخطيط المسبق، وهو ما يظهر في بناء الكتاب ومقدمته والرسائل التي يتضمنها. وأعرب عن أسفه لانتشار مؤلفات تفتقر إلى المنهج والتخطيط، لافتا إلى أن بعض متطلبات الترقيات الجامعية أسهمت في زيادة الإنتاج التأليفي دون أن يقترن ذلك دائما بقيمة معرفية مضافة.

بدوره، استعرض الدكتور عامر أبو محارب، أحد الفائزين بجائزة الكتاب العربي في دورتها الرابعة في حقل الدراسات اللغوية والأدبية، تجربته مع الجائزة من خلال كتابه «خزائن المنسيّين: آداب التابع في التراث الأدبي: الأنواع والبلاغة والأرشيف»، مؤكدا أن الجائزة تمثل تقديرا للكتاب العربي وردا للاعتبار إلى المعرفة والبحث العلمي.

وأوضح أن الكتاب يتناول أنماطا سردية وشعرية لم تحظ بالاهتمام الكافي في النقد العربي، من بينها سرديات عقلاء المجانين وأخبار النوكى والحمقى والشطار والطفيليين، إلى جانب شعر الجواري والقيان والسود الظرفاء، مبينا أن العمل يسعى إلى إعادة الاعتبار لهذه النصوص وفتح آفاق جديدة لقراءتها نقديا.

وأشار إلى أن الكتاب يجمع بين مناهج نقدية متعددة، من نظرية الأرشيف إلى دراسات التابع، وينطلق من أهمية تعدد التخصصات وتداخلها في قراءة النصوص واستكشاف أبعادها، مؤكدا أن الجوائز الثقافية لا تقتصر على تكريم المؤلف، بل تحتفي بالكشف المعرفي والنقدي والإبداعي وتمنح التجارب المتميزة حضورا أوسع.