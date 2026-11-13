اليوم.. «البصير» في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم الجمعة 13 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم "البصير" للمخرج علي طوفان الفتلاوي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم البصيرة

تدور أحداث الفيلم، الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، حول أيوب، المراكبي الأعمى الذي يعيش في أهوار العراق الشاسعة. وفي إحدى الليالي، يقع في حب امرأة غامضة يبدو وكأنها ظهرت من تحت الماء. وحين يكذبه الجميع لعدم تصديقهم وجودها الحقيقي، يجد أيوب نفسه مضطرًا إلى مواجهة الخط الرفيع والهش الفاصل بين البصيرة والإيمان والوهم.

وُلد المخرج علي طوفان الفتلاوي ونشأ في بغداد، ويحمل حاليًا الجنسيات السويسرية والإيطالية والعراقية. أُجبر على مغادرة وطنه عام 1994، فواصل دراسته في زيورخ، وحصل على بكالوريوس في الإعلام والفنون. وشارك في تأسيس شركة الإنتاج السينمائي «أوراكيبوست» عام 2013، كما اختير للمشاركة في مختبر قمرة للمنتجين عام 2022، ومختبر حزاية التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام عام 2021.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.