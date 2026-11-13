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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم انطلاق مسرحية "علمى علوم" بطولة دينا الشربيني وسيد رجب في الدورة السابعة لموسم الرياض

علمي علوم
علمي علوم
أحمد البهى

ينطلق اليوم الجمعة في التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي «علمي علوم» ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، وهو العرض الذي يستمر  حتى 16 نوفمبر الجاري.

ووضعت المخرجة المصرية بتول عرفة اللمسات الأخيرة، على العرض الذي يضم نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وفي مقدمتهم دينا الشربيني وسيد رجب، بمشاركة محمد أسامة «أوس أوس»، وأحمد عبد الوهاب، ودينا محسن «ويزو»، وشريف حسني، ومصطفى البنا «سعفان»، وآية عبد الرازق وآخرين.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي مفعم بالمفارقات والمفاجآت، حول رجل أعمال يطمح إلى تحقيق المجد من خلال تنظيم مسابقة علمية عالمية بجائزة مالية تبلغ مليون دولار، قبل أن يتسبب الاختفاء المفاجئ لعالمة شهيرة في أزمة تهدد انعقاد المؤتمر العلمي.

وفي محاولة لإنقاذ الموقف، يلجأ منظم المؤتمر إلى الاستعانة بفنانة استعراضية وفرقتها، ويحوّلهم إلى فريق من العلماء، لخوض المنافسة أمام خبراء حقيقيين، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات التي تمزج الذكاء بالفهلوة، وتضع الجميع أمام اختبارات غير متوقعة.

مسرحية «علمي علوم» من تأليف أحمد عبد الوهاب وسامي المكاوي، وإشراف أحمد إسماعيل، وإخراج بتول عرفة، فيما تأتي أغاني العرض من كلمات أحمد حسن راؤول، ويتولى كريم عرفة الموسيقى والألحان، ويتولى مصطفى حجاج تصميم الاستعراضات.

ويأتي عرض «علمي علوم» ضمن سلسلة التجارب المسرحية التي تستهدف استقطاب نجوم الصف الأول وتقديم عروض تجمع بين الكوميديا والاستعراض والأفكار الجديدة، في إطار الحراك المسرحي والفني الذي يشهده موسم الرياض.

السعودية علمي علوم فعاليات موسم الرياض موسم الرياض دينا الشربيني سيد رجب

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