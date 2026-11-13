قبل عرضه اليوم .. كل ما تريد معرفته عن فيلم الموروث

يعرض اليوم، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال47، الفيلم الإيراني الموروث، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية «مينا»، التي تواجه حكماً بالإعدام بتهمة القتل، ومع اقتراب موعد تنفيذ العقوبة، تجد نفسها أمام مصير بالغ القسوة، فتحاول إيذاء نفسها لتأجيل تنفيذ الحكم، لكن محاولتها تفشل بعد تدخل زميلاتها وحراس السجن لإنقاذها.

وتتصاعد الأحداث عندما تكتشف مينا، من خلال إحدى السجينات، أن السبيل الوحيد المتاح أمامها لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام هو أن تصبح حاملاً، لتدخل في مواجهة نفسية وإنسانية مع واقع شديد التعقيد، يفتح الباب أمام تساؤلات حول قيمة الحياة وحقوق المرأة وحدود السلطة القانونية على الجسد الإنساني.

ولا تتوقف أهمية الفيلم عند حدود الحكاية الدرامية، بل تمتد إلى ما تثيره من قضايا شائكة، أبرزها العلاقة بين العدالة والرحمة، والظروف التي قد تدفع الإنسان إلى التشبث بالحياة مهما بلغت قسوة الواقع، فضلاً عن وضع المرأة داخل المؤسسات العقابية، ومدى امتلاكها لحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بجسدها ومستقبلها.

فريق العمل :

الفيلم من إخراج مرتضى علي زاده في ثاني تجاربه الإخراجية ، وتأليف وإنتاج إيراني، وتشارك في بطولته مينا ساداتي، وبانتي باناهيا، وبدرام شريفي، وصابر أبار، وتبلغ مدته 99 دقيقة، وتدور أحداثه باللغة الفارسية.



