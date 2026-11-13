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عصام كاريكا ومايان محمود يطرحان دويتو "الإكس بتاعتي" عبر المنصات الرقمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصام كاريكا ومايان محمود يطرحان دويتو "الإكس بتاعتي" عبر المنصات الرقمية

عصام كاريكا
عصام كاريكا
أحمد البهى

طرح الفنان والملحن عصام كاريكا بالتعاون مع المطربة مايان محمود أحدث أعمالهما الغنائية المشتركة بعنوان "الإكس بتاعتي"، وذلك منذ قليل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.

ويأتي هذا التعاون ليقدم عملاً غنائياً ذا طابع إيقاعي مبهج، يجمع بين الأسلوب اللحني المميز لـ عصام كاريكا والأداء الشبابي لـ مايان محمود، في تجربة فنية جديدة للثنائي.

وتحمل أغنية "الإكس بتاعتي" توقيع الشاعر مصطفى سمير في الكلمات، وألحان وتوزيع موسيقي لعصام كاريكا، وهندسة صوتية لمحمد جودة، وتصوير فوتوغرافي لميدو البارون، تنسيق إعلامي نانسي سمير وذلك تحت إشراف إدارة أعمال عصام كاريكا محمود الهورس، وإدارة أعمال مايان محمود محمد البني. 

يُذكر أن الفنان عصام كاريكا كان قد حقق نجاحاً ملحوظاً في أحدث أعماله المنفردة خلال عام 2026 من خلال أغنيات مثل "الصيف" و"بنت صغيرة"وأوبريت "يا مصر يللي"، في حين واصلت المطربة مايان محمود نشاطها الغنائي مؤخراً بطرح أغنيتها "خطبني"، بعد النجاح الذي حققته أغنيتا "خليكي قدامي" و"الضحكة مخصماني

الفنان والملحن عصام كاريكا عصام كاريكا المطربة مايان محمود مايان محمود الإكس بتاعتي

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