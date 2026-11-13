الأكثر شيوعاً بين الرجال.. توصيات جديدة للوقاية من سرطان البروستاتا

ذكرت الجمعية الأمريكية للسرطان، في تغيير جوهري على إرشاداتها يوم الخميس 12 نوفمبر، أنه ينبغي على الرجال في منتصف العمر الخضوع لفحوصات دورية للكشف عن سرطان البروستاتا.

وأوضحت الجمعية أن الفحص يتم عبر إجراء تحليل بسيط للدم؛ حيث تنصح الرجال -ممن هم في مستوى خطر متوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا- بإجراء هذا الاختبار (المعروف باسم اختبار PSA) كل عامين، وذلك في المرحلة العمرية ما بين 50 و69 عاماً.

أما الرجال الأكثر عرضة للخطر -بمن فيهم الرجال من ذوي البشرة السمراء، وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان البروستاتا- فينبغي عليهم إجراء هذا الاختبار سنوياً، والبدء في ذلك في سن مبكرة، أي عند بلوغهم سن الخامسة والأربعين.

يمثل التحديث الذي طرأ على الإرشادات يوم الخميس تحولاً في الرؤية المتعلقة بفحوصات الدم الروتينية للكشف عن "المستضد البروستاتي النوعي" (PSA).

فمنذ عام 2010، أوصت جمعية السرطان الرجال -ممن هم في مستوى خطر متوسط- بمناقشة أطبائهم حول جدوى إجراء فحوصات (PSA) ومدى تكرارها. وهذا المستضد عبارة عن بروتين تنتجه خلايا البروستاتا، سواء كانت طبيعية أو سرطانية؛ لذا فإن ارتفاع مستوياته قد يشير إلى وجود ورم، لكنه قد يعود أيضاً إلى تضخم حميد في البروستاتا، أو قد يكون مجرد ارتفاع مؤقت ناتج عن ممارسة تمارين بدنية شاقة.

الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا مع تجنب الإفراط في العلاج



تعد فرص النجاة من سرطان البروستاتا عالية جداً في حال اكتشافه مبكراً. ومع ذلك، فقد وُجّهت انتقادات في السابق لانتشار اختبار "مستضد البروستاتا النوعي" (PSA) على نطاق واسع، حيث أدى ذلك إلى الإفراط في علاج أورام بطيئة النمو، وإجراء فحوصات متابعة غير ضرورية لأشخاص تبين لاحقاً أنهم لا يعانون من السرطان.

وتأتي التوصيات المحدثة -وفقاً لجمعية السرطان- في ضوء تطور الفهم حول كيفية مساهمة اختبار (PSA) الدوري في الكشف عن سرطان البروستاتا قبل انتشاره، وهي مرحلة يصبح فيها علاجه أكثر صعوبة. كما تتضمن التوصيات طرقاً للحد من الأضرار المحتملة للفحص، مثل إعادة إجراء اختبار (PSA) للتأكد من دقة النتائج المرتفعة، أو الاستعانة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتحديد الحالات التي تستدعي أخذ خزعة، فضلاً عن اعتماد نهج المراقبة بدلاً من التدخل العلاجي المكثف للأورام منخفضة الخطورة.

وأشار أحد المتخصصين في سرطان البروستاتا -ممن لم يشاركوا في وضع هذه التوصيات- إلى أن هذا التغيير سيكون مفيداً بشكل خاص لأطباء الرعاية الأولية، الذين غالباً ما يطرحون خيارات فحص السرطان على مرضاهم، رغم أنهم قد لا يكونون على دراية كافية بتعقيدات هذا الأمر.

يقول الدكتور آش تيواري، رئيس قسم المسالك البولية في كلية "إيكان" للطب بمستشفى "ماونت سيناي" في نيويورك: "لقد أزال هذا التوجه حالة الغموض؛ فالمقصود ببساطة هو: ’أجروا الفحص‘. ستجعل هذه التوصيات الأمور أكثر سهولة على الرجال، ونأمل أن تساهم في بقاء المزيد من الآجداد بين عائلاتهم يتناولون معهم العشاء بعد عشر سنوات من الآن".

ومع ذلك، ينبغي دائماً مناقشة مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع طبيبك.

تؤكد توصيات جمعية السرطان على ضرورة إجراء حوار بين الطبيب والمريض حول الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الفحص.

وافق تيواري على ذلك قائلاً: "نحن نسعى لإيجاد التوازن المناسب؛ إذ ينبغي على المرضى أن يدركوا أن مخاطر إصابتهم بسرطان البروستاتا تتفاوت"، وهو ما يفسر سبب عدم وجود توصيات موحدة تنطبق على الجميع.

سرطان البروستاتا

ما المقصود بوجود تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض؟

توضح جمعية السرطان أن ذلك يعني إصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى — كالأب أو الأخ أو الابن — بسرطان البروستاتا قبل بلوغ سن الخامسة والستين، أو إصابة أكثر من قريب من الدرجة الأولى في أي عمر. وفي هذه الحالة، يُصنف هؤلاء الأفراد ضمن فئة عالية المخاطر، ويُنصحون بإجراء فحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA) سنوياً بدءاً من سن الخامسة والأربعين. أما إذا كان لدى الرجل قريب واحد فقط من الدرجة الأولى أُصيب بسرطان البروستاتا بعد سن الخامسة والستين، فينبغي عليه أيضاً البدء في إجراء الفحوصات في سن الخامسة والأربعين، ولكن يمكنه الاكتفاء بإجراء الفحص كل عامين.

إلى متى ينبغي الاستمرار في إجراء الفحوصات؟

لا يُنصح بها للرجال الذين يعانون من وضع صحي سيئ لدرجة تجعل من غير المتوقع أن يعيشوا لعشر سنوات أخرى. أما بالنسبة للآخرين، فتوصي الإرشادات بمناقشة هذا الخيار مع الطبيب عند بلوغ سن السبعين، مع الإشارة إلى أن فوائد الفحص في هذه المرحلة تصبح أقل وضوحاً. ولم تعد جمعية السرطان توصي بإجراء الفحوصات في سن الخامسة والسبعين — رغم إقرارها بأن الأشخاص في الفئة العمرية من 75 إلى 79 عاماً ممن يتمتعون بصحة جيدة بشكل استثنائي قد يختارون الاستمرار فيها — كما أنها لا تنصح بإجرائها بمجرد بلوغ الرجل سن الثمانين.

يُعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال. وتُقدّر جمعية السرطان أن أكثر من 333 ألف رجل في الولايات المتحدة سيُشخَّصون بسرطان البروستاتا في عام 2026، بينما سيُتوفى حوالي 36 ألفاً منهم بسببه.